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Тротц — о симуляциях: раздражает, что в НХЛ вернулся футбольный менталитет

1 ноября 2017, среда. 14:23 Хоккей

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц считает, что в НХЛ появилось больше симулянтов, а также посетовал на недостаток большинства для своей команды.

«Я презираю симулянтов, наши парни это знают. Мы не стараемся падать при малейшем контакте. Мы не зарабатываем большинства. Надо больше двигать ногами, это должно помочь. Но нас немного раздражает, что футбольный менталитет вернулся в лигу в плане того, что игроки легко падают.

Футбольным фанатам это понравится. Это обман, кто-то обманывает лучше. Нам надо держаться подальше от скамейки штрафников и чаще зарабатывать большинство. Последние пару лет у нас неплохо получалось заставлять соперника удаляться из-за усталости. Сейчас мы делаем это меньше. Отчасти это наша вина, отчасти – нашей игры», — цитирует Тротца NBC Sports.

Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Барри Тротц
Новости. Хоккей
1 ноября 2017, среда
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