Самый большой дивизион «40+» в России открыл сезон Ночной лиги в Рязани

В Рязанской области стартовал седьмой сезон Ночной хоккейной лиги. 31 октября во дворце спорта «Юбилейный» в Рязани прошло торжественное открытие сезона, на котором присутствовали 1800 зрителей.

В церемонии открытия соревнований приняли участие министр физической культуры и спорта Рязанской области Сергей Икрянников, глава муниципального образования города Рязани Владислав Фролов, олимпийские чемпионы, глава и члены Совета Легенд Ночной лиги Александр Якушев, Владимир Мышкин и Валерий Каменский, первый заместитель генерального директора лиги Дмитрий Иванов и региональный представитель НХЛ в Рязанской области Олег Смирнов.



Дивизион «Любитель 40+» в области вновь увеличил число участников, на этот раз за «путёвку» на всероссийский фестиваль в Сочи будут бороться 17 команд — больше нет ни в одном другом субъекте Российской Федерации. География турнира расширилась за счёт Ухоловского и Касимовского районов, которые добавились к Рязанскому, Шиловскому, а также Рыбному, Касимову и Рязани.



Кроме того, в ноябре впервые откроются региональные соревнования «Любитель 18+». Заявки на участие в этом дивизионе подали уже шесть команд, и в сумме Ночная лига в этом году объединит больше 500 хоккеистов-любителей Рязанской области. Представитель лиги Олег Смирнов отметил, что ещё около 15 команд «подтягивают свой уровень», чтобы присоединиться к ней в будущем.

В день открытия сначала на лёд вышли команды «Держава» и «Динамо», этот матч завершился вничью – 1:1. Затем на площадку вышли прошлогодние финалисты — хоккеисты касимовского «Восхода СУ-2» и рязанской «Империи». Кубок открытия завоевала «Империя», победив со счётом 3:2.

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