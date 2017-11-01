Московская область выделит 9 млн рублей на женский молодёжный ЧМ в Дмитрове

Министер спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что бюджет женского молодёжного чемпионата мира 2018 года в Дмитрове составит 9 млн рублей, которые выделит область.

«Женский молодёжный чемпионат мира по хоккею в Дмитрове – историческое событие, так как он проходит в регионе впервые. На Дмитров возложена большая ответственность. Тем не менее в подмосковном городе есть все ресурсы для проведения международных соревнований на высшем уровне. Дмитров – один из хоккейных центров Московской области. Здесь базируется сильнейшая женская команда страны – «Торнадо», проходят матчи Женской хоккейной лиги, базируется ХК «Дмитров», спортшкола. Также на одноименной арене регулярно проходят международные соревнования. Город активно готовится к чемпионату. Уже утверждены план подготовки к мероприятию и бюджет. На проведение соревнований будет выделено более 9 млн рублей из областного бюджета»", — цитирует Терюшкова пресс-служба министерства.

Молодёжный чемпионат мира среди женских команд пройдёт с 6 по 13 января 2018 года на одноименной арене в Дмитрове. Команды-участницы будут разделены на две группы. В группе А помимо российской сборной сыграют представители Канады, США и Швеции. В группе B – сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии. Лидеры первой группы выйдут в полуфинал напрямую, а команды, которые займут третью и четвёртую строчки в турнирной таблице, поспорят за выход в полуфинал с лидерами группы B.