Дмитрий Сёмин проводит свой 600-й матч в КХЛ

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» — «Витязь» стал юбилейным для одного из игроков подмосковной команды. Нападающий «Витязя» Дмитрий Сёмин проводит свой юбилейный, 600-й, матч в КХЛ.
В общей сложности, выступая за «Локомотив», «Атлант», «Авангард», «Салават Юлаев», «Торпедо» и «Витязь», Дмитрий Сёмин набрал 249 (98+151) очков. Хоккеист является обладателем кубка надежды и двукратным финалистом розыгрыша Кубка Гагарина.
В матче идёт второй период, «Витязь» в настоящее время ведёт со счётом 1:0.
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