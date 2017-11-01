Защитник «Локомотива» Елесин получил двухматчевую дисквалификацию

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата «Локомотив» — «Северсталь».

КХЛ дисквалифицировала Кузьмина из «Амура» на 1 матч, Кондратьева — на 2

Время – 35.44. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Локомотива» Александра Елесина наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.2 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок «наказан вторым и каждым последующим большим плюс дисциплинарным штрафом до конца игры в разных матчах», то он получает два матча дисквалификации и индивидуальный штраф. Первые «5+20» в сезоне Елесин получил по итогам матча с ЦСКА.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.