КХЛ дисквалифицировала форварда рижского «Динамо» Эдгарса Кулду на 1 матч

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата СКА – «Динамо» (Рига).

КХЛ дисквалифицировала Кузьмина из «Амура» на 1 матч, Кондратьева — на 2

Время – 10.06. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Динамо» Эдгарса Кулду наказание по Правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) «Руководства по судейству сезона-2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.7. Статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.