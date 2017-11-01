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«Йокерит» уступил «Сибири» и проиграл пять матчей из последних шести

1 ноября 2017, среда. 17:53 Хоккей

«Сибирь» на своём льду переиграла «Йокерит» и одержала третью победу подряд. В 27 матчах сезона на счету команды 14 побед. «Йокерит» проиграл пятый матч из последних шести. В 25 матчах сезона на счету команды 18 побед.

Новосибирская команда вышла вперёд на исходе 17-й минуты встречи — отличился Александр Бергстрём. Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами — за хозяев забил Андрей Ермаков, в составе гостей отличился Брайан о Нилл. В третьем периоде голов забито не было.

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КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2 : 1 1:0, 1:1, 0:0
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Бергстрём (Закриссон) – 16:55 (5x3), 2:0 – Ермаков – 30:06 (5x4), 2:1 – О'Нилл (Раутанен, Мяки) – 33:29 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Йокерит ХК Сибирь
Новости. Хоккей
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