«Йокерит» уступил «Сибири» и проиграл пять матчей из последних шести

«Сибирь» на своём льду переиграла «Йокерит» и одержала третью победу подряд. В 27 матчах сезона на счету команды 14 побед. «Йокерит» проиграл пятый матч из последних шести. В 25 матчах сезона на счету команды 18 побед.

Новосибирская команда вышла вперёд на исходе 17-й минуты встречи — отличился Александр Бергстрём. Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами — за хозяев забил Андрей Ермаков, в составе гостей отличился Брайан о Нилл. В третьем периоде голов забито не было.

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