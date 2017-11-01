Ю. Ялонен – о Новосибирске: по атмосфере это одно из лучших мест, где я бывал

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2).



«Была равная игра. В начале первого периода «Сибирь» хорошо бежала, потом последовали удаления, которые соперник реализовал. Мы совершили слишком много удалений, меньшинство провели не очень хорошо. Ну и, безусловно, в атаке не всё получалось, с одним голом очень сложно выиграть. Рямё был травмирован два месяца, поэтому не играл. Сегодня вышел и провёл очень хороший матч.



Я много путешествовал по России. Новосибирск – первое или второе место по атмосфере из всех, где я бывал. Приезжать сюда очень классно, даже гостевой команде», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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