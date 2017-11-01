Е.Бодров: хорошо влился в игру «Сибири», системы Вестерлунда и Зубова отличаются

Нападающий «Сибири» Евгений Бодров прокомментировал переход из «Салавата Юлаева» и победу над «Йокеритом» (2:1).



«Атмосфера в Новосибирске, как всегда, хорошая. Знал, как здесь болеют. Влился в новую команду хорошо, коллектив молодой, всё замечательно. Ждал ли обмена? Без комментариев. Могу сказать, что системы Вестерлунда и Зубова отличаются. Главное – не моя роль в «Сибири», а то, чтобы мы правильно действовали и побеждали. Наша тройка может играть лучше, особенно по игре в атаке. Будем работать над этим.



На выезде нас соперник перебрасывал, но надо смотреть, откуда эти броски наносились. Там мы тоже неплохо сыграли в обороне. «Сибири» надо улучшать игру в атаке, тогда и защитникам будет попроще. Видно, что «Йокерит» — команда мастеровитая, много «сборников». Мы забили два гола в большинстве, они – нет. Разница была в игре в неравных составах. Конечно, мы разбирали игру финнов в большинстве», — сказал Бодров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

П. Зубов — о Салаке: ему звонят, это закидоны в жёлтой прессе. Ему всё надоело