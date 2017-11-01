ЦСКА на выезде разгромил «Югру», выиграв третий матч подряд

«Югра» на своём льду проиграла ЦСКА со счётом 0:5. Это 19-е поражение команды в 29 матчах сезона. ЦСКА одержал третью победу подряд и 21-ю в 26 матчах сезона. 5 сентября, в предыдущем очном матче команд, ЦСКА дома разгромил «Югру» с тем же счётом — 5:0.



На седьмой минуте матча Сергей Шумаков вывел ЦСКА вперёд. Этот гол длительное время оставался единственным, пока он же на 32-й минуте встречи не удвоил преимущество московской команды. В оставшееся игровое время забивали исключительно хоккеисты ЦСКА — Грег Скотт, Джефф Плэтт и Максим Шалунов.

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