Белов – о победе «Витязя» по буллитам: так даже лучше, чем в основное время

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2 Б).

«Очень важная и нужная победа. Сегодня все вышли сражаться, была большая самоотдача. Многовато удалений было, хорошо, что выстояли. Единственное, сожалею, что не удержали победу за 14 секунд до конца основного времени, но может такой выигрыш даже лучше. Был большой психологический груз, но с такими победами всё нормализуется.

Игра в большинстве вызывает много вопросов, хоть и забиваем по голу практически каждый матч. Основная линия игроков, которые должны набирать очки в большинстве, выглядит не очень уверенно. «Витязь» плохо проводит третьи периоды? Это скорее психологический момент, а не вопрос физических кондиций», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.