Скабелка: «Авангард» ждёт выхода травмированных, на стороне никого не ищем

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Витязя» (2:3 Б) и рассказал, как клуб планирует решать кадровые проблемы.

«Тяжело даются голы нам в последних матчах. Сегодня нанесли 50 бросков в створ. Конечно, любой бросок опасен, но не хватает хладнокровия в завершении, и пропускаем лёгкие голы. Игра в большинстве оставляет желать лучшего, мы постоянно тасуем звенья в связи с травмами. Ребята проявляют характер, создают моменты, но КПД пока не очень, поэтому пока как-то так.

Манукян уедет в сборную, пока его место в составе займёт Жукенов. Может быть, снова попробуем Медведева в атаке. Надеюсь, что такая ситуация с травмированными позволит команде сплотиться. По Пёрселлу, видно, что это уже усиление для нас, он добавляет с каждой тренировкой и будет добавлять. Пока он больше выполняет роль плеймейкера, наша задача – подобрать ему партнёров. Другого усиления стоит ждать только с выходом травмированных, на стороне никого не ищем. Никита Самохвалов сегодня понравился, это габаритный, подвижный форвард, но ему нужно время на адаптацию», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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