Малкин: Шипачёву должны были дать больше играть. Может, разногласия с тренером?

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о текущем положении дел в команде, оценил игру россиян в НХЛ и родной «Магнитки» — в КХЛ, а также вспомнил о визите в Белый дом.

Малкин — о 3 разгромных поражениях: при 1:5 бросаешь играть, ничего не хочется

«Хэллоуин? Нарядился монахом. В Питтсбурге прошла интересная акция с участием детей, вся команда участвовала. Это ежегодный благотворительный проект для малоимущих ребят. Я за всеми в НХЛ слежу. Особенно за русскими. Рад, что многие наши парни на ведущих ролях, тот же Тарасенко в «Сент-Луисе». Великолепно играет Кучеров в «Тампе». Кучеров сейчас – лучший в лиге. Радуют новички – тот же Сергачёв. А как здорово во «Флориду» вернулся Дадонов! Панарин найдёт себя и в «Блю Джекетс».

Почему у Шипачёва не получилось в «Вегасе»? Может, попал не в ту команду. Ситуация выглядит странно. Человек провёл только три матча, получил по 10 минут в каждом. Это не так много. Шипачёву должны были дать больше играть. А то, что дали Вадиму, – не тот шанс, который реально оправдать. Может, разногласия с тренером и менеджментом? То его отправляют в АХЛ, то он улетает в Лас-Вегас к семье. Пропустил начало сезона. Но ведь с Шипачёвым подписали очень хороший контракт — на $ 4,5 млн в год… Береглазов ещё не провёл ни одного матча за «Рейнджерс». Без шансов. Антипин отсидел четыре матча, но вернулся. Антипин в «Баффало» должен заиграть во второй-третьей паре.



«Магнитка» два года подряд играла в финалах. Короткое лето, нужно набраться сил. Плюс ушли Антипин, Береглазов, только вернулся Ли. Ещё и форварда Зарипова потеряли. Первая пятёрка распалась. Не так просто сохранить уровень. Но «Магнитка» попадет в плей-офф, а там скажется опыт.



Встреча с Трампом? Да, это приятно. Впечатление на всю жизнь. Трамп мне показался весёлым. Он много шутил, когда мы стояли в Овальном кабинете. Дональд общался с ребятами. Вёл себя очень просто. Фильм Первого канала «Евгений Малкин. Русский среди «пингвинов»? Да, я доволен. Не особо люблю видеть себя со стороны, а тут посмотрел и получил удовольствие», — цитирует Малкина «Советский спорт».