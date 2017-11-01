Занковец — о «Барысе» без Бойда и Боченски: обновлённое 1-е звено даёт результат

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец прокомментировал поражение от «Барыса» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне специалист возглавлял команду из Астаны.



«Барыс» — с победой, думаю, основной результат решила игра в неравных составах. Когда играли в формате «5 на 5», игра была равной, но в большинстве и меньшинстве «Барыс» оказался сильнее.



«Барыс» без Бойда и Боченски? Могу сказать по сегодняшней игре — «Барыс» смотрелся хорошо, и первое звено даёт результат, и в нужные моменты сегодня они в неравных составах очень много решают. Думаю, обновлённое первое звено «Барыса» идёт и в лидерах КХЛ по статистике», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Хет-трик Доуса помог «Барысу» одолеть «Слован» и потеснить «Авангард» со 2 места