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175 лет назад 2016
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Занковец — о «Барысе» без Бойда и Боченски: обновлённое 1-е звено даёт результат

Хоккей

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец прокомментировал поражение от «Барыса» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне специалист возглавлял команду из Астаны.

«Барыс» — с победой, думаю, основной результат решила игра в неравных составах. Когда играли в формате «5 на 5», игра была равной, но в большинстве и меньшинстве «Барыс» оказался сильнее.

«Барыс» без Бойда и Боченски? Могу сказать по сегодняшней игре — «Барыс» смотрелся хорошо, и первое звено даёт результат, и в нужные моменты сегодня они в неравных составах очень много решают. Думаю, обновлённое первое звено «Барыса» идёт и в лидерах КХЛ по статистике», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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Источник: Официальный сайт ХК "Барыс" Сообщить об ошибке
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