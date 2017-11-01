Е. Корешков: со второго периода очень мощно начали играть все 4 звена «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом» (5:2).



«В первом периоде пропустили несколько смен на возврате, не совсем удачно сыграли. После первого периода игроки сумели перестроиться, и, самое главное, прибавили в движении все четыре звена, заставляли ошибаться защитников, удаляться. Неплохо команда сыграла в большинстве, инициативу перехватили и довели встречу до победы.



С первой смены второго периода очень мощно начали играть все четыре звена. В общем, поговорили, есть такие разговоры — между тренером и хоккеистами, и, видимо, они пошли на пользу», — сказал Корешков на послематчевой пресс-конференции.

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