Угольников — о разгроме от ЦСКА: не знаю, как объяснить, претензии ко всем

Защитник «Югры» Александр Угольников прокомментировал разгром от ЦСКА (0:5).



«Сложно комментировать такие игры. Не знаю, как объяснить, как так вышло. Нужно создавать больше моментов и относиться более ответственно к ним. У нас были хорошие шансы забить в первом периоде, если бы в концовке смогли забросить хоть одну шайбу, то, возможно, многое в матче бы поменялось. Предстоит работа над всеми аспектами игры. Раз мы пропустили 5 шайб и не забили ни одной, претензии ко всем игрокам. Мы постараемся отдать все силы, чтобы набрать очки», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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