Медведев: не понимаю, почему «Авангард» не может забить

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев прокомментировал поражение от «Витязя» (2:3 ШБ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Омичи впервые в сезоне проиграли три матча кряду. «Авангард» уступил «Барысу» первое место в дивизионе и второе — в Восточной конференции. 3 ноября омичи дома сыграют с «Йокеритом».

«Честно говоря, не понимаю, почему не можем забить. У меня нет ответа на этот вопрос. Явно что-то случилось. Плохо, что легко пропускаем», — цитирует Медведева официальный сайт омской команды.