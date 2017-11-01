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175 лет назад 2016
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Евгений Медведев преодолел рубеж в 200 голевых передач в чемпионатах России

Хоккей

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (2:3 ШБ). Первая голевая передача стала юбилейной — двухсотой — для игрока в чемпионатах России.

Медведев: не понимаю, почему «Авангард» не может забить

Омская команда впервые в текущем сезоне проиграла три матча подряд, однако набрала по одному очку в каждом из этих матчей. «Авангард» впервые за долгое время пропустил «Барыс» на первое место в дивизионе и второе — в Восточной конференции.

Также фото доступно в официальном «твиттере» «Авангарда».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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