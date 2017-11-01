Никита Кучеров признан второй звездой октября в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трёх звёзд первого месяца регулярного чемпионата — октября, информирует организация в своём «твиттере».

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Третьей звездой октября стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц. Он набрал 17 (8+9) очков в 13 матчах октября при показателе полезности «+10».

Вторая звезда октября в НХЛ — форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На его счету 21 (13+8) очко в 13 матчах при показателе полезности «+7».

Первой звездой стал капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. Одноклубник Кучерова набрал 24 (6+18) очка в 13 матчах сезона при показателе полезности «+8».

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Также фото доступно в официальном «твиттере» НХЛ.