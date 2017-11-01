Ермаков: в «Йокерите» мастеровитые игроки и этот молодой, делающий хет-трики

Защитник «Сибири» Андрей Ермаков поделился эмоциями от победы над «Йокеритом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Йокерит» — команда мастеровитая, мы её разобрали. Посмотрели на их ошибки, сильные и слабые стороны. При подготовке обращали внимание на индивидуальные качества игроков. Там много мастеровитых игроков, и этот, молодой, который хет-трики делает. Разговаривали и по Антилле. 120 килограммов, идёт на пятак. Но ничего страшного, это хоккей. Разобрали игру соперника в неравных составах.

Адаптация в команде? Вклинился полностью, как в семью. Команда очень хорошая, добрая. Все ребята отзывчивые. Мои два гола за команду? Тренеры дают играть, и этим надо пользоваться», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Также видео доступно на официальном канале «Сибири» в YouTube.