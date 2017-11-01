Липин — о матче с командой бывшего тренера: Занковец много сделал для «Барыса»

Защитник «Барыса» Александр Липин прокомментировал победу над «Слованом» (5:2).



«Не очень уверенно начали, проигрывали в счёте. Хорошо, нашли силы собраться, добавить в движении и изменить ход игры. Считаю, мы прибавили во втором и третьем периодах по количеству атак, улучшили игру в обороне. Неприятно пропускать в начале игры, тем более дома. Но команда была собранна и настроена на победу. Смогли реализовать большинство очень удачно в третьем периоде. И Найджел Доус сегодня оформил шикарный хет-трик.



Каково играть против бывшего тренера? Не сказать, чтобы игра была принципиальной или какой-то особенной. Мы к каждой игре готовимся одинаково. В прошлом сезоне Эдуард Занковец сделал для команды много полезного и интересного. Все ребята благодарны ему за вклад, который он привнёс. Хочется пожелать ему успехов с новой командой», — сказал Липин.

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