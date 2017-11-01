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Итоги дня ВХЛ: девятая подряд победа питерского «Динамо» и другие результаты

Хоккей

Программа регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги 1 ноября была представлена пятью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

«Молот-Прикамье» одержал домашнюю победу над новокузнецким «Металлургом» со счётом 4:3. Это третье поражение подряд новокузнецкой команды.

ВХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 17:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
4 : 3 2:0, 1:1, 1:2
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 – Салахов (Чистяков) – 04:14 (5x5), 2:0 – Синелёв (Филиппов, Рыжков) – 10:32 (5x5), 3:0 – Андриянов (Салахов, Епимахин) – 28:44 (5x4), 3:1 – Дюрягин (Чернов, Гуляев) – 36:53 (5x5), 3:2 – Васильченко (Романцев, Дюрягин) – 43:15 (5x5), 4:2 – Синелёв (Зарипов, Смолин) – 50:58 (5x5), 4:3 – Кокшаров (Дюрягин, Скутар) – 59:45 (5x5)

«Химик» на своём льду уступил «Нефтянику» — 2:3 ШБ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
2 : 3 0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1
Нефтяник
Альметьевск
0:1 – Насыбуллин (Хамидуллин, Воеводин) – 19:59 (5x4), 0:2 – Демидов (Раисов, Чиглинцев) – 25:43 (5x5), 1:2 – Аляев (Орлов, Свиязов) – 26:45 (5x5), 2:2 – Аляев (Шутов) – 32:03 (5x5), 2:3 – Воеводин – 65:00 ( ПБ)

«Ижсталь» на выезде вырвала победу у «Звезды» — 4:3 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 18:30 МСК
Звезда
Чехов
3 : 4 1:0, 2:1, 0:2, 0:1
Ижсталь
Ижевск
1:0 – Бякин – 14:42 (5x5), 2:0 – Мокин (Силаев, Огиенко) – 26:42 (5x4), 2:1 – Кочуров (Лапин) – 37:44 (5x5), 3:1 – Антипов (Пешехонов, Тимирёв) – 38:05 (5x5), 3:2 – Боголейша (Баженов) – 44:09 (5x5), 3:3 – Мнихович (Рыжов) – 45:28 (5x5), 3:4 – Мансуров – 63:47 (4x4)

Команда «СКА-Нева» дома проиграла «Челмету» — 2:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
2 : 3 1:0, 0:2, 1:1
Челмет
Челябинск
1:0 – Володин (Гребенников, Гимбатов) – 02:18 (5x5), 1:1 – Подкорытов (Яковенко, Могильников) – 24:19 (4x4), 1:2 – Мелихов (Безруков, Жульдиков) – 25:20 (5x4), 2:2 – Гимбатов (Крылов, Гребенников) – 47:10 (5x5), 2:3 – Могильников (Тарасов, Подкорытов) – 55:32 (5x4)

Питерское «Динамо» на своём льду разгромило «Спутник» — 5:0. Это девятая победа подряд.

ВХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
5 : 0 1:0, 3:0, 1:0
Спутник
Нижний Тагил
1:0 – Яценко (Кондратьев, Орлов) – 14:29 (5x5), 2:0 – Чувиляев (Кондратьев) – 36:27 (5x5), 3:0 – Назаревич (Шестаков) – 37:11 (5x5), 4:0 – Кудинов (Бирюков, Шевченко) – 38:32 (5x5), 5:0 – Чебыкин (Карамнов, Назаревич) – 49:05 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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