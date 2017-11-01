Итоги дня ВХЛ: девятая подряд победа питерского «Динамо» и другие результаты

Программа регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги 1 ноября была представлена пятью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.
«Молот-Прикамье» одержал домашнюю победу над новокузнецким «Металлургом» со счётом 4:3. Это третье поражение подряд новокузнецкой команды.
«Химик» на своём льду уступил «Нефтянику» — 2:3 ШБ.
«Ижсталь» на выезде вырвала победу у «Звезды» — 4:3 ОТ.
Команда «СКА-Нева» дома проиграла «Челмету» — 2:3.
Питерское «Динамо» на своём льду разгромило «Спутник» — 5:0. Это девятая победа подряд.