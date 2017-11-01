Доус — о гонке снайперов КХЛ: не знаю, на какой я там позиции

Форвард «Барыса» Найджел Доус подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом» (5:2). Хоккеист оформил второй хет-трик в сезоне и является лучшим снайпером и бомбардиром текущего сезона.

«Они очень хорошо начали игру, хорошо играли. Быстрая команда, быстро перемещали шайбу. Мы не играли так, как следовало, в первом периоде, очень плотная игра. Гол, который забил Старченко во втором периоде, очень важный, мы повели. И забили два быстрых гола в третьем. Это помогло одержать уверенную победу. Они агрессивно играют в меньшинстве, проделали хорошую работу, держали шайбу, не отдавали её нам. Невозможно забить, если у тебя нет шайбы. Во втором большинстве мы перестроились, но реализовать вновь не удавалось. После чего решили, что нужно больше идти вперед, затем получилось забить пару голов в большинстве и использовать свои шансы.



Много хоккея было, в который не нужно было играть. Но важные очки для нас. Мы наконец хотим стабильно хорошо играть дома, поскольку до этого было то вверх, то вниз — победа, поражение дома. Выиграли два важных матча, впереди еще две важные игры накануне перерыва. Не знаю, на какой я позиции в гонке снайперов.

Мы хотим только продолжать побеждать. Нельзя предугадать, как будут идти другие команды. Некоторые игры важнее, особенно с командами Восточной конференции, это матчи за 6 очков. Сейчас стараемся забрать очки у Западных команд, посмотрим, как получится. К примеру, в матче с «Йокеритом» была командная победа, отличный старт домашней серии, особенно после длинного выезда. Продолжаем в том же духе», — сказал хоккеист.