Итоги дня МХЛ: 14-я подряд победа «Динамо» Спб и другие результаты

Программа регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги 1 ноября была представлена четырьмя матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.
СКА-1946 праздновал домашнюю победу над МХК «Динамо» со счётом 3:1.
Питерское «Динамо» в родных стенах вырвало победу у «Красной Армии» — 3:2 ШБ.Это 14-я победа подряд.
«Авто» на своём льду переиграло «Сарматов» со счётом 3:1.
Наконец, в заключительном матче игрового дня «Куньлунь Ред Стар Юниор» одолел «Амурских Тигров» — 4:3 ОТ.