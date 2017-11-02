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Итоги дня МХЛ: 14-я подряд победа «Динамо» Спб и другие результаты

Хоккей

Программа регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги 1 ноября была представлена четырьмя матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

СКА-1946 праздновал домашнюю победу над МХК «Динамо» со счётом 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
3 : 1 1:1, 1:0, 1:0
МХК Динамо
Москва
1:0 – Цицюра (Сультеев, Николаев) – 00:25 (5x5), 1:1 – Аль-Джилауи (Андреев, Васильев) – 14:23 (5x5), 2:1 – Васильев (Ефимов) – 31:03 (5x5), 3:1 – Ожгихин (Шарпанских) – 41:15 (5x5)

Питерское «Динамо» в родных стенах вырвало победу у «Красной Армии» — 3:2 ШБ.Это 14-я победа подряд.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 16:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
3 : 2 2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0
Красная Армия
Москва
1:0 – Васильев (Ельшанский) – 09:05 (5x5), 1:1 – Долгопятов (Ртищев) – 13:38 (5x5), 2:1 – Шепитько (Никулин) – 14:31 (5x5), 2:2 – Александров (Сорокин) – 37:17 (5x5), 3:2 – Шепитько – 65:00 ( ПБ)

«Авто» на своём льду переиграло «Сарматов» со счётом 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
3 : 1 1:0, 1:1, 1:0
Сарматы
Оренбург
1:0 – Бухаров (Гущин, Лебединец) – 19:13 (5x5), 1:1 – Куров (Пивунов, Юлбарисов) – 34:04 (5x5), 2:1 – Кошелев (Щемеров, Муравьёв) – 35:50 (5x5), 3:1 – Шарипов (Шишков, Муравьёв) – 44:37 (5x5)

Наконец, в заключительном матче игрового дня «Куньлунь Ред Стар Юниор» одолел «Амурских Тигров» — 4:3 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 20:00 МСК
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
Амурские Тигры
Хабаровск
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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