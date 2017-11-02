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175 лет назад 2016
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Анисимов продлил свою результативную серию до трёх матчей «Чикаго»

Хоккей

Российский нападающий клуба «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов отметился точным броском в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Россиянин открыл счёт в домашнем матче на экваторе второго периода, этот гол стал четвёртым в текущем сезоне, кроме того, форвард забивает в третьем матче кряду.

Теперь в активе Анисимова четыре гола и одна результативная передача в чемпионате.

Эпизод с голом россиянина можно посмотреть в официальном "твиттере" «Чикаго».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Филадельфия Флайерз Чикаго Блэкхоукс Артём Анисимов
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