Анисимов продлил свою результативную серию до трёх матчей «Чикаго»

Российский нападающий клуба «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов отметился точным броском в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Россиянин открыл счёт в домашнем матче на экваторе второго периода, этот гол стал четвёртым в текущем сезоне, кроме того, форвард забивает в третьем матче кряду.

Теперь в активе Анисимова четыре гола и одна результативная передача в чемпионате.

Эпизод с голом россиянина можно посмотреть в официальном "твиттере" «Чикаго».