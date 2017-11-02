Гол Комарова и 2 очка Марло помогли «Торонто» обыграть «Анахайм»

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Коннор Браун (8-я минута), Патрик Марло (42) и Леонид Комаров (59). Марло также отметился голевой передачей. За «Анахайм» шайбу забросил Ондржей Каше (10). Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 4 секунды.

В ещё одном матче «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 2:0. Голы на свой счёт записали Джимми Хейз (31) и Дрю Стэффорд (60). Российский нападающий «Кэнакс» Александр Бурмистров провёл на льду 11 минут 39 секунд.