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Гол Комарова и 2 очка Марло помогли «Торонто» обыграть «Анахайм»

Хоккей

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Коннор Браун (8-я минута), Патрик Марло (42) и Леонид Комаров (59). Марло также отметился голевой передачей. За «Анахайм» шайбу забросил Ондржей Каше (10). Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 4 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
1 : 3 1:1, 0:0, 0:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Браун (ван Римсдайк, Хэйнси) – 07:54 (5x5), 1:1 – Каше (Грант, Мэнсон) – 09:09 (5x5), 1:2 – Марло (Хэйнси) – 41:09 (5x5), 1:3 – Комаров (Марло) – 58:30 (en)

В ещё одном матче «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 2:0. Голы на свой счёт записали Джимми Хейз (31) и Дрю Стэффорд (60). Российский нападающий «Кэнакс» Александр Бурмистров провёл на льду 11 минут 39 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0 : 2 0:0, 0:1, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Хейз (Холл) – 30:09 (5x5), 0:2 – Стэффорд (Холл) – 59:45 (en)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Ванкувер Кэнакс Нью-Джерси Дэвилз Торонто Мэйпл Лифс Александр Бурмистров Леонид Комаров Никита Зайцев Патрик Марло
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