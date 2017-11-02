Бурмистров: хочется наконец-то сыграть в плей-офф НХЛ

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Александр Бурмистров рассказал о текущем положении дел в команде и своих целях.



«Как и всем игрокам, мне хочется побольше набирать очков и чтобы команда побеждала. И ещё хочется наконец-то сыграть в плей-офф. Ванек? Я думаю, что он до сих пор остался элитным снайпером. Я получаю удовольствие все время, что провожу с ним на льду. Братья Седин, безусловно, выделяются из общего ряда. Прежде всего, своим мышлением. Тем, как они могут находить друг друга на льду. У них многому можно поучиться.



Я бы лично не сказал, что удивлен тому, как мы начали. У нас неплохая команда, в которой есть кому забивать и есть кому сдерживать соперника. Пока все идет хорошо и нужно продолжать в том же духе. Пытаемся всё сделать для этого, четко выполняем то, что нам говорят тренеры. Уверен, мы на правильном пути.

Я много работал над вбрасыванием этим летом. Делал специальные упражнения на льду, смотрел много видео, как это делают другие. Это один из важнейших аспектов игры центрального нападающего. Если ты выигрываешь вбрасывание, то вполне можешь получить дополнительную минуту на льду. Хитрости на вбрасываниях? Такие игроки есть до сих пор. Многие пытаются получить преимущество на точке, и у кого-то это по-прежнему получается. Но сейчас таких намного меньше, чем раньше», — цитирует игрока русская версия официального сайта НХЛ.