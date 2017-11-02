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175 лет назад 2016
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Макдэвид: «Эдмонтон» не смог закрепить лидерство в матче с «Питтсбургом»

Хоккей

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (2:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Канадская команда проиграла второй матч подряд и восьмой из 11 в сезоне.

«Мы не смогли закрепить своё лидерство. Нам нужно найти способ, как забивать вовремя, когда требуется. У нас было много моментов при игре в большинстве. Нужно научиться пользоваться шансами», — передаёт слова игрока канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид
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