Макдэвид: «Эдмонтон» не смог закрепить лидерство в матче с «Питтсбургом»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (2:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Канадская команда проиграла второй матч подряд и восьмой из 11 в сезоне.

«Мы не смогли закрепить своё лидерство. Нам нужно найти способ, как забивать вовремя, когда требуется. У нас было много моментов при игре в большинстве. Нужно научиться пользоваться шансами», — передаёт слова игрока канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.