Марло — 8-й за всю историю НХЛ игрок со 100 победными голами, лидер — Ягр

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:1) набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой матча.



38-летний канадский форвард стал восьмым игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забросившим 100 победных шайб. Лидирует по этому показателю Яромир Ягр («Калгари Флэймз») – 135 победных голов. В число лучших по этому показателю также входят Горди Хоу (121), Фил Эспозито (118), Теэму Селянне, Бретт Халл (оба – 110), Брендан Шенахан (109) и Джером Игинла (101).

Болельщики «Шаркс» встретили Патрика Марло пятиминутной овацией

Также видео доступно в официальном «твиттере» НХЛ.

