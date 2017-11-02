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175 лет назад 2016
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Марло — о победных голах: надеюсь, их ещё будет много

Хоккей

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло прокомментировал победу над «Анахайм Дакс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Канадская команда прервала свою серию поражений на отметке в три матча. Марло вошёл в историю НХЛ как восьмой хоккеист со 100 победными голами.

Марло — 8-й за всю историю НХЛ игрок со 100 победными голами, лидер — Ягр

«Это был очень тяжёлый матч, и мы просто работали на победу. Все игроки приступили к работе, и это дало результат. Я догадывался, что я где-то рядом с отметкой в 100 победных голов. Надеюсь, у меня ещё их будет много», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Также видео доступно в официальном «твиттере» НХЛ.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Торонто Мэйпл Лифс Патрик Марло
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