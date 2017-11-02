Лебрюн: Кучеров был задрафтован лишь 58-м. Это безумие, но таково влияние КХЛ

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн поделился впечатлениями о влиянии «фактора КХЛ» на предпочтения заокеанских клубов во время драфта.
«Это просто безумие, когда подумаешь, что лучший снайпер лиги Никита Кучеров был выбран в конце второго раунда драфта. Его взяла «Тампа» под общим 58-м номером на драфте 2011 года. Вспоминаю, как тогда один из источников говорил мне, что одной из главной причин такого отложенного выбора Никиты был страх из-за угрозы КХЛ. Эта лига пыталась заманить молодых игроков большими деньгами, и никто не хотел рисковать, выбирая хоккеиста, который потом не приедет.
«Молнии» выбрали Наместникова под 27-м номером и были в восторге, что Кучеров остался невостребованным до второго раунда. А теперь они вместе со Стэмкосом – самое грозное трио форвардов в современном хоккее», — отметил Лебрюн в своей заметке в издании The Athletic.
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