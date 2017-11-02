Лавиолетт — об удалениях «Нэшвилла»: продолжаем стрелять себе по ногам

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (1:4). Действующий победитель Западной конференции НХЛ проиграл второй матч подряд и седьмой из 12 в текущем сезоне.

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«У нас были возможности добиться успеха в зоне атаки, но мы ими не воспользовались. При этом у соперника было не так много шансов забить, мы им не дали много возможностей, однако «Шаркс» реализовали большую часть своих моментов. Мы же продолжаем стрелять себе по ногам обилием удалений», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.