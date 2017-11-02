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175 лет назад 2016
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«Нью-Джерси» выдал лучший старт в своей истории

Хоккей

«Нью-Джерси Дэвилз» на выезде взял верх над «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Дьяволы» одержали шесть побед в последних семи матчах регулярного чемпионата НХЛ. Кроме этого впервые в истории клуба «дьяволы» одержали 9 побед в 11 матчах на старте регулярного чемпионата.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный победитель Восточной конференции НХЛ занимает второе место в таблице Восточной конференции. В активе команды в настоящее время 18 очков.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
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