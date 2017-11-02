«Нью-Джерси» выдал лучший старт в своей истории

«Нью-Джерси Дэвилз» на выезде взял верх над «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Дьяволы» одержали шесть побед в последних семи матчах регулярного чемпионата НХЛ. Кроме этого впервые в истории клуба «дьяволы» одержали 9 побед в 11 матчах на старте регулярного чемпионата.



Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный победитель Восточной конференции НХЛ занимает второе место в таблице Восточной конференции. В активе команды в настоящее время 18 очков.

События дня НХЛ. Супермен Проворов и победитель Малкин А Макдэвид проиграл, но помог забить красиво.