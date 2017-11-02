Итоги дня для россиян в АХЛ: Каменев и Сошников сделали по ассистентскому дублю

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 6 матчей. Нападающий «Грэндс Рэпидз» Евгений Свечников отметился дракой, а форвард «Торонто» Никита Сошников и нападающий «Милуоки» Владислав Каменев набрали по 2 очка за голевые передачи. На счету Сошникова 4 (1+3) очка в трёх последних матчах, Каменев прервал свою трёхматчевую серию без очков.

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