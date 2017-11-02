Итоги дня для россиян в АХЛ: Каменев и Сошников сделали по ассистентскому дублю

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 6 матчей. Нападающий «Грэндс Рэпидз» Евгений Свечников отметился дракой, а форвард «Торонто» Никита Сошников и нападающий «Милуоки» Владислав Каменев набрали по 2 очка за голевые передачи. На счету Сошникова 4 (1+3) очка в трёх последних матчах, Каменев прервал свою трёхматчевую серию без очков.
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Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Николай Голдобин (н)
|«Ютика»
|0
|2
|4
|-1
|Александр Волков (н)
|«Сиракьюз»
|0
|2
|0
|0
|Никита Сошников (н)
|«Торонто»
|2 (0+2)
|0
|1
|+1
|Евгений Свечников (н)
|«Грэндс Рэпидз»
|0
|5
|2
|-2
|Владислав Каменев (н)
|«Милуоки»
|2 (0+2)
|4
|2
|0
|Яков Тренин (н)
|«Милуоки»
|0
|0
|1
|0