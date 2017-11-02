До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Итоги дня для россиян в АХЛ: Каменев и Сошников сделали по ассистентскому дублю

Хоккей

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 6 матчей. Нападающий «Грэндс Рэпидз» Евгений Свечников отметился дракой, а форвард «Торонто» Никита Сошников и нападающий «Милуоки» Владислав Каменев набрали по 2 очка за голевые передачи. На счету Сошникова 4 (1+3) очка в трёх последних матчах, Каменев прервал свою трёхматчевую серию без очков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Русская неделя в Америке: Варламов и Василевский играют на «Везину»
Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Николай Голдобин (н)«Ютика»024-1
Александр Волков (н)«Сиракьюз»0200
Никита Сошников (н)«Торонто»2 (0+2)01+1
Евгений Свечников (н)«Грэндс Рэпидз»052-2
Владислав Каменев (н)«Милуоки»2 (0+2)420
Яков Тренин (н)«Милуоки»0010
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Таблицы НХЛ
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент