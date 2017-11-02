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175 лет назад 2016
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НХЛ объявила трёх звёзд игрового дня

Хоккей

Национальная хоккейная лига объявила имена лучших игроков очередного игрового дня регулярного чемпионата. Об этом информирует официальный сайт организации.

Третья звезда дня — нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Анахайм Дакс» (3:1). Он стал восьмым игроком в истории НХЛ со 100 победными голами.

Второй звездой признан голкипер «Чикаго » Кори Кроуфорд, сыгравший на ноль в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:0) при 35 отражённых бросках.

Первой звездой игрового дня стал вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер, сыгравший на ноль при 37 сейвах в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:0).

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Нью-Джерси Дэвилз Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз Чикаго Блэкхоукс Патрик Марло
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