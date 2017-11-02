«Сибирь» сыграет с ЦСКА в ретроформе, Коньков примерил её

«Сибирь» проведёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА в ретроформе. Матч пройдёт 3 ноября, начало — в 15:30 мск. Форвард новосибирской команды Сергей Коньков примерил ретроформу. Видео размещено в официальном «твиттере» новосибирской команды.

«Сибирь» выиграла три матча подряд и с 39 очками в 27 играх занимает 10-е место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Также видео ретроформы новосибирской команды доступно в официальном «твиттере» «Сибири».