Витолиньш: Дацюку подчищали колено, Рукавишников пропустит три месяца

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком», а также прокомментировал состояние травмированных игроков «армейцев».

«Рукавишников получил разрез, ахилл порезал, мышцу надрезал. Думаю, пропустит месяца три, сначала шесть недель в гипсе, потом надо разрабатывать ногу. Белов и Зуб восстанавливаются, трудно сказать, когда будут готовы. У Артёма Зуба перелом, а любой требует того, чтобы всё срослось, месяц ему потребуется, думаю, в декабре должен уже появиться. Белов восстанавливается. Испытывает ли СКА дефицит защитников? Где-то, может быть, и есть на тоненького, но все ребята хотят играть. Мы играли в шесть защитников, сейчас у нас их восемь.

Павлу Дацюку нужно время, потому что любое больное колено всегда надо подчищать. Это не то, что он получил серьёзную травму. Идёт подготовка, чтобы потом смог дольше играть. Через некоторое время он приступит к упражнения в зале, трудно сказать, через сколько дней вернётся на лёд, но ничего такого там нет. Важные игры впереди, не хочется, чтобы перед ними вылезли все проблемы. Артроскопия — несложная операция, а на костылях Дацюк совсем немножко будет ходить. Эта операция — две дырочки, которые подчищают колено.

СКА уже казалось, что любую команду можем обыграть, перестановки сегодня сделали, чтобы все осознали, что нет закреплённого места за кем-то. Третий раз со «Спартаком» играем за короткое время, ну, так бывает. В прошлом году мы ещё товарищеские матчи со «Спартаком» проводили во время пауз на Евротуры, так что ничего страшного», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч СКА — «Спартак» состоится 2 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — 19:30 мск.

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