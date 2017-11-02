Витолиньш — о ситуации Шипачёва: Вадим вернётся в Россию, и мы с ним переговорим

Тренер СКА Харийс Витолиньш прокомментировал ситуацию с расторжением контракта нападающего Вадима Шипачёва с «Вегас Голден Найтс».

«Мне нравится, когда я конкретно знаю, что будет, а то, что я читаю в прессе или по слухам… Вот когда Вадим появится в России, мы с ним переговорим. Каждый человек сам решает за себя. Давайте потерпим, а потом уже конкретно будем знать о его будущем. Конечно, поддержат его с любой стороны. Место он найдёт себе всегда.

Хотелось бы мне с ним поработать в сборной или СКА? Мы с ним работали и видели высокий уровень его игры, просто надо его правильно использовать. Надо подождать, когда всё будет ясно», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.