СКА вернулся к варианту возвращения Шипачёва

Как стало известно «Чемпионату», руководство СКА изменило позицию по поводу приглашения Вадима Шипачёва.

Агент Шипачёва: контракт с «Вегасом» расторгнем завтра, Вадим решил вернуться

Петербургский клуб готов вернуться к кандидатуре центрального нападающего, который после неудачной попытки закрепиться в «Вегас Голден Найтс» принял решение вернуться в Россию. Инициатором этого выступил главный тренер СКА Олег Знарок.

Шипачёв был отправлен в АХЛ, прибыл в расположение команды и провёл с ней тренировку, но затем без разрешения руководства вернулся в Лас-Вегас, чтобы быть с семьёй. Клуб в ответ дисквалифицировал игрока без выплаты зарплаты. Весной Вадим подписал двухлетний контракт на $ 9 млн, однако не смог закрепиться в основном составе «Вегаса». Он провёл в НХЛ три матча и забил один гол.

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