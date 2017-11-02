СКА вернулся к варианту возвращения Шипачёва

Как стало известно «Чемпионату», руководство СКА изменило позицию по поводу приглашения Вадима Шипачёва.
Петербургский клуб готов вернуться к кандидатуре центрального нападающего, который после неудачной попытки закрепиться в «Вегас Голден Найтс» принял решение вернуться в Россию. Инициатором этого выступил главный тренер СКА Олег Знарок.
Шипачёв был отправлен в АХЛ, прибыл в расположение команды и провёл с ней тренировку, но затем без разрешения руководства вернулся в Лас-Вегас, чтобы быть с семьёй. Клуб в ответ дисквалифицировал игрока без выплаты зарплаты. Весной Вадим подписал двухлетний контракт на $ 9 млн, однако не смог закрепиться в основном составе «Вегаса». Он провёл в НХЛ три матча и забил один гол.
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