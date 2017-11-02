Гомоляко: «Йокерит» наладит игру, не стоит делать выводы

Бывший вице-президент челябинского «Трактора», чемпион России Сергей Гомоляко считает, что «Йокерит», потерпевший пять поражений в последних шести матчах, скоро выправит свои результаты.

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«Я бы не стал говорить, что у них резко упали результаты. Команда до этого выиграла 15 матчей подряд, и, может быть, она немножко подустала. Опять же, она не проигрывает вчистую, она уступает в одну шайбу.

Не стоит пока делать выводы. Они найдут ресурсы и наладят игру. Я думаю, что у «Йокерита» не будет проблем ни с попаданием в плей-офф, ни с дальнейшим прохождением первого и второго раунда», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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