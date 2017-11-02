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«Адмирал» уверенно обыграл «Сочи», первый раз в сезоне не пропустив

Хоккей

Во Владивостоке местный «Адмирал» одержал победу над хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась со счётом 4:0. «Моряки» первый раз в сезоне-2017/18 сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Дмитрий Саюстов, Вадим Краснослободцев, Владимир Ткачёв и Павел Макаренко, чей гол поставил точку в матче. Сухой матч оформил голкипер Иван Налимов, отразивший 34 броска по своим воротам.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
4 : 0 2:0, 1:0, 1:0
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Саюстов (Райт, Саболич) – 15:04 (5x4), 2:0 – Краснослободцев (Ткачёв, Глухов) – 17:41 (5x5), 3:0 – Ткачёв (Саболич, Глухов) – 36:02 (5x4), 4:0 – Макаренко (Жафяров, Бартулис) – 51:14 (5x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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