«Адмирал» уверенно обыграл «Сочи», первый раз в сезоне не пропустив

Во Владивостоке местный «Адмирал» одержал победу над хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась со счётом 4:0. «Моряки» первый раз в сезоне-2017/18 сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Дмитрий Саюстов, Вадим Краснослободцев, Владимир Ткачёв и Павел Макаренко, чей гол поставил точку в матче. Сухой матч оформил голкипер Иван Налимов, отразивший 34 броска по своим воротам.



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