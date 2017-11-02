«Адмирал» уверенно обыграл «Сочи», первый раз в сезоне не пропустив

Во Владивостоке местный «Адмирал» одержал победу над хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась со счётом 4:0. «Моряки» первый раз в сезоне-2017/18 сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Дмитрий Саюстов, Вадим Краснослободцев, Владимир Ткачёв и Павел Макаренко, чей гол поставил точку в матче. Сухой матч оформил голкипер Иван Налимов, отразивший 34 броска по своим воротам.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Нестандартные награды. «Джентльмен полугодия» и наследник Кержакова
Называем лучшего в КХЛ бэкапа, самого настырного защитника и игрока, которого кормит большинство.