Брагин: молодёжной сборной не хватает опыта, жаль травмированных игроков

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин поделился ожиданиями от начала Суперсерии — традиционной ноябрьской серии из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг.



«Очень жаль, что у нас травмированы Дронов и Свечников. Хотя Дронова, может, мы и не стали бы брать, потому что парень опытный и на Суперсерии играл в прошлом году. Но всё равно это потеря. Ещё Артур Каюмов травмирован. Надеюсь, все они восстановятся к чемпионату мира, хотелось бы верить.



Каюмова жалко, потому что у него нет опыта, тем более международного. Да всей команде не хватает опыта, вы же помните, что у 1998 года не было юниорского чемпионата мира.



Цель на турнир не меняется – определиться с кандидатами на сбор перед чемпионатом мира. В матчах с сильным соперником сразу видно, кто чего стоит. Канадцы в последние сезоны стали очень серьёзно относиться к серии. Раньше выставляли шесть сборных, а теперь – три. В матчах с соперниками высокого уровня сразу видны возможности наших хоккеистов», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

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