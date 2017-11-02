Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин поделился ожиданиями от начала Суперсерии — традиционной ноябрьской серии из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг.
«Очень жаль, что у нас травмированы Дронов и Свечников. Хотя Дронова, может, мы и не стали бы брать, потому что парень опытный и на Суперсерии играл в прошлом году. Но всё равно это потеря. Ещё Артур Каюмов травмирован. Надеюсь, все они восстановятся к чемпионату мира, хотелось бы верить.
Каюмова жалко, потому что у него нет опыта, тем более международного. Да всей команде не хватает опыта, вы же помните, что у 1998 года не было юниорского чемпионата мира.
Цель на турнир не меняется – определиться с кандидатами на сбор перед чемпионатом мира. В матчах с сильным соперником сразу видно, кто чего стоит. Канадцы в последние сезоны стали очень серьёзно относиться к серии. Раньше выставляли шесть сборных, а теперь – три. В матчах с соперниками высокого уровня сразу видны возможности наших хоккеистов», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.
Брагин: молодёжной сборной не хватает опыта, жаль травмированных игроков
Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин поделился ожиданиями от начала Суперсерии — традиционной ноябрьской серии из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг.