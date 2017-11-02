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175 лет назад 2016
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Очередная ошибка Скривенса при игре за воротами привела к голу «Куньлуня»

Хоккей

Во втором периоде матча китайского «Куньлунь Ред Стар» и уфимского «Салавата Юлаева» форвард хозяев Жильбер Брюле забил гол после ошибки голкипера соперников Бена Скривенса. Канадский вратарь сделал ошибку при игре за своими воротами, плохо выбросив шайбу, после чего Брюле отправил её в пустые ворота.

Отметим, что это не первая подобная ошибка Скривенса в этом сезоне, которая приводила к пропущенной шайбе. Сейчас в матче продолжается второй период, счёт 2:1 в пользу «Салавата».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Скривенс: думаю, я помогаю обороне, когда играю с шайбой
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Салават Юлаев Бен Скривенс Жильбер Брюле
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