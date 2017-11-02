Очередная ошибка Скривенса при игре за воротами привела к голу «Куньлуня»

Во втором периоде матча китайского «Куньлунь Ред Стар» и уфимского «Салавата Юлаева» форвард хозяев Жильбер Брюле забил гол после ошибки голкипера соперников Бена Скривенса. Канадский вратарь сделал ошибку при игре за своими воротами, плохо выбросив шайбу, после чего Брюле отправил её в пустые ворота.



Отметим, что это не первая подобная ошибка Скривенса в этом сезоне, которая приводила к пропущенной шайбе. Сейчас в матче продолжается второй период, счёт 2:1 в пользу «Салавата».

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