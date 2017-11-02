Прохоров — о поражениях «Авангарда»: не понимаю, почему команду болтает

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров поделился мнением о ситуации в «Авангарде». Омская команда проиграла три матча подряд и потеряла шесть игроков из-за травм.



«Неправильно подходить к этому вопросу извне. Мы можем только догадываться, совпадение, что такая же ситуация с травмированными была и у Скабелки в «Сибири», или тренерская вина. Травма травме рознь, бывает, что игрока ударили по голове, случаются неудачные столкновения. Я не знаю, что происходит внутри коллектива, как Скабелка управляет коллективом, сам коллектив, почему его болтает. Притом что у «Авангарда» хороший подбор игроков, случаются серии поражений. Важно, какие отношения у Скабелки с руководством. Травмы могут случаться и из-за сильного напряжения, могут организмы надорваться. Но тут можно только гадать», — сказал Прохоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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