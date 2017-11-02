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Стал известен дизайн формы хоккейной сборной Канады на ОИ-2018

Хоккей

Стал известен дизайн формы хоккейной сборной Канады на Олимпийские игры — 2018, информирует официальный «твиттер» канадской федерации хоккея.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

Напомним, в конце сентября стал известен календарь хоккейного турнира на ОИ-2018.

Сборная России сыграет в группе В с США, Словакией и Словенией. Россияне откроют турнир матчем со Словакией 14 февраля. 16 февраля наша команда встретится со Словенией, а на следующий день — с США. В группу А попали Чехия, Корея, Швейцария и Канада. В группе С — Финляндия, Германия, Норвегия и Швеция. 1/8 финала пройдёт 20 февраля, четвертьфиналы — 21 февраля. Полуфиналы — 23 февраля. Матч за третье место состоится 24 февраля, начало в 15:10 мск, финал пройдёт 25 февраля, начало в 7:10 мск.

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Источник: Официальный сайт сборной Канады Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей ОИ-2018
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