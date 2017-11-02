С. Зубов: по статистике игра была равная, но счёт на табло не радует ХК «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги после поражения в матче с «Адмиралом» (0:4).



«Посмотрев на статистику этого матча, можно предположить, что игра была равная. Но в конечном итоге на табло цифры, которые нас совершенно не радуют. Где-то отрезками, особенно во втором периоде, у нас были моменты, которые нужно было реализовывать. К сожалению, мы этого не сделали и удалениями сломали себе игру. Грубейшие ошибки при выходе из своей зоны… Невозможно делать такие ошибки, особенно играя на выезде. Будем делать выводы», — цитирует Зубова официальный сайт клуба.

«Адмирал» уверенно обыграл «Сочи», первый раз в сезоне не пропустив