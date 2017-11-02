Саюстов: «Адмирал» стал бросать с любых позиций, пошли голы и победы

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Саюстов поделился впечатлениями после игры с ХК «Сочи» (4:0).



«Надо догонять соперников, в плей-офф пробиваться. Помогли вот Ване Налимову на ноль сыграть. Жалко, что первые две встречи домашней серии проиграли. Стали чаще бросать с любых позиций, пошли голы, победы в последних двух играх. Впереди пауза: отдохнём, много травмированных ребят, да и у здоровых болячек накопилось. Впереди сложная домашняя серия, ещё более именитые противники приедут», — цитирует Саюстова официальный сайт «Адмирала».

«Адмирал» уверенно обыграл «Сочи», первый раз в сезоне не пропустив