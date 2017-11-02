Вестерлунд: для «Салавата» после двух неудач было важным победить сегодня

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал гостевую победу своей команды в матче с китайским «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:2. Уфимцы впервые в своей истории обыграли китайскую команду.



«Хороший для нас вечер. Тяжёлая выдалась игра, обе команды показали равный хоккей. Наши ребята очень хотели выиграть сегодня, после двух неудач это было важным» — передаёт слова Вестерлунда корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.



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«Салават» в гостях одолел «Куньлунь», одержав первую победу над китайским клубом