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175 лет назад 2016
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Вестерлунд: для «Салавата» после двух неудач было важным победить сегодня

Хоккей

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал гостевую победу своей команды в матче с китайским «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:2. Уфимцы впервые в своей истории обыграли китайскую команду.

«Хороший для нас вечер. Тяжёлая выдалась игра, обе команды показали равный хоккей. Наши ребята очень хотели выиграть сегодня, после двух неудач это было важным» — передаёт слова Вестерлунда корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

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«Салават» в гостях одолел «Куньлунь», одержав первую победу над китайским клубом
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Салават Юлаев Эркка Вестерлунд
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