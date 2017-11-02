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175 лет назад 2016
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Кинэн — о поражении от «Салавата»: упустили победу после неудачи в большинстве

Хоккей

Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:3).

«Поздравляю команду соперника с победой. Это была действительно тяжёлая борьба на протяжении всего матча. К сожалению, мы упустили шанс в большинстве, и это стоило нам победы в сегодняшней игре. Будем ли мы много тренироваться во время перерыва? Нет, много игроков из нашей команды уедут в различные сборные, поэтому будем просто поддерживать форму», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Салават» в гостях одолел «Куньлунь», одержав первую победу над китайским клубом
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Салават Юлаев Майк Кинэн
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