Коварж, Секач и Накладал вошли в состав сборной Чехии на Кубок Карьяла

Стал известен состав сборной Чехии на Кубок Карьяла, в который вошли 13 игроков КХЛ, информирует официальный сайт чешского хоккейного союза.
Вратари – Павел Францоуз (Трактор), Марек Мазанец (Слован), Патрик Бартошак;
Защитники – Томаш Кундратек (Торпедо), Войтех Мозик (Витязь), Якуб Накладал (Локомотив), Ондржей Витасек (Югра), Владимир Рот, Михал Моравчик, Давид Немечек, Ладислав Шмид, Либор Шуляк;
Форварды – Робин Ганзл, Андрей Нестрашил (оба — Нефтехимик), Роман Хорак (Витязь), Ян Коварж (Металлург Мг), Лукаш Радил (Спартак), Михал Ржепик (Слован), Иржи Секач (Ак Барс), Мартин Затевич, Михал Бирнер, Милан Гулаш, Якуб Клепиш, Доминик Кубалик, Якуб Лев.
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Ещё нет Ильи Ковальчука. Стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла.